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Pakistanlı DSL 7,2 milyon $'lık kredi yapılandırma anlaşmasıyla üretime dönecek

Salı, 22 Temmuz 2025 12:11:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Pakistan borsasına yapılan açıklamaya göre Pakistanlı inşaat demiri üreticisi Dost Steels Limited (DSL), üretim faaliyetlerini yeniden başlatma yolunda önemli bir adım atarak bir banka konsorsiyumu ile 2,08 milyar PKR (7,2 milyon $) tutarında kredi yapılandırma anlaşması imzaladı. 2019’dan bu yana atıl durumda olan şirket, bu finansal adım sonrası yeniden üretime geçmeyi planlıyor.

Anlaşmanın finansal detayları

Bileşen Değer
Toplam yapılandırılan borç 2,08 milyar PKR (7,2 milyon $)
Taksit sayısı 16 çeyrek
Peşinat 50 milyon PKR (175.000 $)

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere DSL, bu anlaşmaya ek olarak geçtiğimiz ay 4,45 milyar PKR (15,6 milyon $) tutarında bir bedelli sermaye artırımı planladığını duyurmuştu. Bu finansman sıvı çelik üretimi için yeni bir pota ocağı kurulumu ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacak.

Yıllık 350.000 mt inşaat demiri kapasitesine sahip üretici üretime ne zaman yeniden başlayacağına dair net bir tarih vermedi.


Etiketler: Pakistan Güney Asya Çelik Üretimi 

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