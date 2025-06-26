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Pakistanlı Dost Steels yeni eritme fırını için 15,6 milyon $ kaynak sağlayacak

Perşembe, 26 Haziran 2025 12:14:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Pakistanlı çelik üreticisi Dost Steels Limited yeni eritme fırınını finanse etmek ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için hak ihracı yoluyla 4,45 milyar rupi (15,6 milyon $) değerinde kaynak yaratmayı planladığını duyurdu. Şirket mevcut ödenmiş sermayesinin neredeyse tamamını temsil eden 444.695.577 adet adi hisse senedini hisse başına 10 rupiden ihraç edecek.

Sağlanacak fon şirketin ürettiği nihai mamulleri için temel hammadde olan kütük üretimi yapmak amacıyla yeni bir eritme fırını kurmak için kullanılacak. Dost Steels, projenin hammadde maliyetlerini düşürmesini, kâr marjlarını artırmasını ve operasyonel verimliliği artırırken tedarik zinciri kontrolünü güçlendirmesini bekliyor.

Şirket yatırımın uzun vadeli iş sürdürülebilirliğini destekleyeceğini ve piyasada rekabet gücünü artıracağını belirtti.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Pakistan Güney Asya Çelik Üretimi 

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