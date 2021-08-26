Pak Steel altyapı projelerindeki varlığını genişletmek için çubuk haddeleme tesisi sipariş etti

Perşembe, 26 Ağustos 2021 14:54:32 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Pakistan merkezli Pak Steel’in Khyber Pakhthunkwa eyaletinde bulunan Hattar Özel Ekonomik Bölgesi’ndeki tesisi için bir çubuk haddeleme tesisi tedarik edeceğini açıkladı.

Yeni tesis, Pak Steel’in artan bölgesel altyapı projelerindeki varlığını genişletmesini sağlayacak. Tesis, 8-40 mm çapa sahip olmak üzere yıllık 450.000 mt inşaat demiri üretim kapasitesine sahip olacak. Kütükler, sıcak halde doğrudan haddeleme tesisine gönderilecek, bu da büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlayacak. Tesisin 2022 yılının dördüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Pak Steel şu anda yıllık 200.000 mt üretim kapasitesine sahip. 450.000 mt’luk kapasite artışı, şirketin yıllık üretim kapasitesini 650.000 mt’a çıkaracak ve Pak Steel’in ülkede hızla artan çelik talebini karşılamasını sağlayacak.