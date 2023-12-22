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Pakistan’ın hurda ithalatı Kasım ayında aylık %4,9 arttı

Cuma, 22 Aralık 2023 11:11:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %4,9 artış ve geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %17 düşüşle 249.408 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %5,5 ve yıllık %2,6 artışla 113,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Kasım ayında 301.064 mt seviyesinde yer alarak aylık %14,2 ve yıllık %59,8 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %11,4 ve yıllık %32,4 artışla 203,2 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

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