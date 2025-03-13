Pacific Steel Group yeni elektrik ark ocağında Danieli teknolojisini kullanacak

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, ABD merkezli inşaat demiri üreticisi Pacific Steel Group’un Kalifornia, Mojave’deki yeni çelik tesisinin elektrik ark ocağı için Danieli teknolojisi kullanacağını açıkladı. Tesisin 2027’nin ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Pacific Steel’e tedarik edilecek yeni MIDA Hybrid QLP-DUE teknolojisini kullanan elektrik ark ocağında yıllık 380.000 ton inşaat demiri ve nervürlü kangal üretimi yapılacak. Tesiste Danieli otomasyon sistemlerinin kullanılmasıyla sıvı çelik sürekli döküm-haddeleme modunda yalnızca 10 dakika içinde nihai mamule dönüştürülecek. Danieli’nin tedarik ettiği teknolojiler arasında yüksek verimliliği, operatör güvenliğini ve sürdürülebilirliği sağlamak için üretim zekası, enerji yönetimi ve robotlar da bulunuyor.