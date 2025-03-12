Pacific Steel Group 50 yıl sonra Kaliforniya’daki ilk çelik tesisinin temelini attı

ABD merkezli inşaat demiri üreticisi Pacific Steel Group, son 50 yıl içinde kurulan ilk çelik tesisi olan Kaliforniya eyaletindeki Mojave tesisinin temelini attı. 2027’nin ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan tesis altyapı sektörü için iklime dayanıklı inşaat demiri üretecek.

Pacific Steel Group CEO’su Eric Benson, “Şirketimiz için çok heyecan verici bir gün. Yaklaşık beş yılımızı ayırdığımız bu proje inşaat demiri üretimimizde dikey entegrasyon sağlayacak,” ifadelerini kullandı.

600 milyon $’dan fazla yatırım yapılan Mojave tesisi 400 işçi çalıştıracak. Sıfır karbon emisyonuna sahip olan tesis 63 dönümlük arazisini yenilenebilir enerji, karbon yakalama, ikincil yüksek verimli filtreleme istasyonu ve nitröz oksit arındırma tesislerine tahsis etti.