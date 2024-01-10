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Outokumpu Rajakiiri rüzgar santralindeki hissesini artırdı

Çarşamba, 10 Ocak 2024 13:44:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu enerji üretiminde kendi kendine yeterliliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak Tornio’da bulunan Rajakiiri rüzgar santralindeki hissesini artırmaya karar verdi. Son yatırımıyla Outokumpu’nun 45MW’lık rüzgar santralindeki payı %19,9’a ve yaklaşık 9MW’a yükseldi.

Şirketin enerji birimi Outokumpu EvoEnergy’nin Genel Müdürü Tony Lindström, “2023 yazında enerji tüketim kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve daha öngörülebilir enerji fiyatlandırması ile piyasadaki dalgalanmadan daha az etkilenerek riskleri azaltmak için elektrik yatırımlarımızı kademeli olarak artırmaya başladık,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Finlandiya Avrupa Birliği Yatırım Outokumpu 

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