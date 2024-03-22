Outokumpu birinci çeyreğe yönelik tahminlerini daha da düşürdü

Cuma, 22 Mart 2024 14:43:18 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, Finlandiya hükümetine yönelik başlatılan siyasi grevin ay sonuna kadar devam edecek olması sebebiyle bu yılın birinci çeyreğine yönelik tahminlerini daha da düşürdüğünü açıkladı.

Böylelikle şirket, düzenlenmiş AVFÖK’ünün yaklaşık 65 milyon € düşmesini ve bu düşüşün yarısının ilk çeyrekte, diğer yarısının da ikinci çeyrekte gerçekleşmesini beklediğini belirtti. Outokumpu, grev başladığından bu yana paslanmaz çelik ile ferrokrom faaliyetlerine çoğunlukla ara verdiğini ve Tornio limanını kapalı tuttuğunu ifade etti. Ayrıca şirketin diğer ülkelerdeki üretim tesislerinin malzeme akışında yaşanan aksamalara bağlı olarak grevden dolaylı yoldan etkilendiği aktarıldı. Bununla birlikte paslanmaz çelik teslimatlarının azalmasının öngörüldüğü de öğrenildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Outokumpu, birinci çeyreğe yönelik tahminlerini ilk olarak geçtiğimiz hafta aşağı yönlü revize etmişti ve beklentilerini paylaşmıştı.