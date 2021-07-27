Metinvest, DMK’nın üretim kompleksini satın alacak

Salı, 27 Temmuz 2021 12:22:41 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli Metinvest, şirkete bağlı metalürjik kok üreticisi Dnipro Coke’un, Ukrayna merkezli PJSC Dneprovsky Iron & Steel Integrated Works’ün (DMK) üretim kompleksine yönelik açık artırmayı 9,17 milyar UAH (340,59 milyon $) tutarındaki teklifle kazandığını açıkladı. Açık artırma, DMK’nın iflas işlemlerinin bir parçası olarak 26 Temmuz tarihinde yapıldı ve tek katılımcı Dnipro Coke oldu. Dnipro Coke, başlangıçtaki fiyattan yüksek bir teklif vererek ihaleyi kazandı.

DMK’nın üretim kompleksinin alımı, Metinvest’in Ukrayna’nın kontrol edilmeyen bölgesinde gerçekleştirdiği kare kütük, filmaşin, inşaat demiri ve profil üretimini etkin bir şekilde değiştirerek ürün portföyünü genişletmesine olanak tanıyacak. Alım ayrıca Metinvest’in Bulgaristan’daki bağlı kuruluşu Promet Steel’e kare kütük tedarik edecek.

Öte yandan, DMK yıllık 3,9 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip.