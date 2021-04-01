NLMK, müşterilerin küçük tonajlı slab ihtiyacını karşılamak için online slab satış platformu açtı

Perşembe, 01 Nisan 2021 12:07:07 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK Group, slab satışları için online bir platform olan NLMK Slab Shop’u açtığını açıkladı. Küresel çelik piyasasında benzeri olmayan hizmet, müşterilerin 60 mt’dan başlamak üzere küçük tonajlı slab satın almasını sağlayacak.

NLMK Slab Shop’un aldığı siparişlerde tonaj 60 mt ve 2.400 mt aralığında yer alıyor. Aynı parametrelere sahip siparişler, NLMK’da üretim için tek bir kargoda birleştiriliyor. Her müşteri, gerekli tonajda herhangi bir ürün için talep oluşturabilir veya önceden oluşturulmuş bir talebe katılabilir.

Şirketin açıklamasına göre, yassı mamul üreticileri, minimum tonajdaki teknik sınırlamalar nedeniyle küçük tonajlı özel çelik kalitelerinden yarı mamul ihtiyaçlarını karşılamak konusunda zorluk yaşıyor, bu nedenle haddelenmiş ürün üreticileri gerekli slabı kendileri üretmek veya büyük tonajlı sipariş vermek zorunda kalıyor.

NLMK Group Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ilya Gushchin, “NLMK Group’un yeni hizmeti, müşterilerimize daha fazla çelik satın almaları için hızlı ve kolay bir yol sunacak: talepte bulunmak için ön ödeme gerekmiyor. Müşterilerimizin kalite yönetimini ve teslimat risklerini üstlenerek verimliliklerine odaklanmalarını sağlamak istiyoruz,” dedi.