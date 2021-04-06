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NLMK korozyon önleyici kaplamayı test ediyor

Salı, 06 Nisan 2021 11:17:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi NLMK Group, soğuk haddelenmiş ürünler için çinko, alüminyum ve magnezyum kaplamayı (ZAM) test etmeye başladığını açıkladı. ZAM, normal çinko kaplamalara kıyasla çeliği korozyona karşı üç kat daha dirençli hale getirip esnekliğini artırarak mekanik işlem sırasında metali çatlamalara karşı koruyor.

ZAM kaplamalı çelik numuneleri testler sırasında havadaki kükürt dioksite, deniz tuzu aerosollerine ve düşük sıcaklıklarda yüksek neme maruz bırakılacak.

Diğer uygulamaların yanı sıra, yeni kaplama hafif ince duvarlı çelik yapıların üretiminde kullanılıyor. Kaplama, çeliğin oksijen ve neme karşı direncini artırarak bina yapıları için daha iyi korozyon koruması sağlıyor. Şirketin açıklamasına göre, boyalı çelik üretiminde ZAM kaplamalı çelik kullanılırken, ZAM kaplamalı çelikten yapılan ürünler 50 yıldan fazla ömre sahip.

Testler, Rusya ve dünya standartlarına uygun yapılıyor. Yeni ürünün 2022 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.


Etiketler: Rusya  yassı ürünler  BDT  kaplamalı  soğuk haddelenmiş  NLMK  |  benzer haberler »


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