NLMK Group’un net kârı ve satış gelirleri 2021’de yükseldi

Perşembe, 03 Şubat 2022 11:39:54 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK Group, uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak 2021 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre NLMK Group’un net kârı geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %21 düşerek 1,28 milyar $ olurken, 2021 yılında şirketin net kârı geçtiğimiz yıl kaydedilen 1,23 milyar $’a kıyasla brüt kâr artışı nedeniyle 5,03 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın dördüncü çeyreğinde şirketin satış gelirleri, artan çelik fiyatları ve sevkiyatlar sayesinde çeyreklik bazda %2 artarak 4,63 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yılın tamamında NLMK’nın satış gelirleri, ortalama satış fiyatları ve nihai mamul satış payında kaydedilen artış nedeniyle yıllık %75 artışla 16,19 milyar $ oldu.

NLMK Group’un AVFÖK’ü yılın dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %23 düşüşle 1,75 milyar $ olurken, AVFÖK marjı ise üçüncü çeyrekte kaydedilen %50’ye kıyasla %38 seviyesinde yer aldı. 2021 yılında şirketin AVFÖK’ü, çelik ve hammadde fiyatları arasında farkın açılması ve Strateji 2022 projelerinin uygulanmasıyla geçtiğimiz yıl kaydedilen 2,64 milyar $’a kıyasla 7,26 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı, geçtiğimiz yıl kaydedilen %29’a kıyasla %45 seviyesinde yer aldı.

NLMK Group’un Mali İşler Müdürü Shamil Kurmashov, “Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde, artan stoklarla birlikte ABD ve Avrupa pazarlarındaki çelik talebi normalleşti. Bu normalleşme tüketici faaliyetlerinde yavaşlamaya ve sonuç olarak çelik fiyatlarında düşüşe neden oldu. Çin’de inşaat sektöründen gelen düşük talep nedeniyle yerel ve ihracat fiyatlarının gerilemesi de fiyatların aşağı yönlü hareketine katkıda bulundu,” dedi.