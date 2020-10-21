NLMK Group’un net kârı üçüncü çeyrekte 4 kat arttı

Çarşamba, 21 Ekim 2020 16:19:29 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK Group, uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına dair mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, NLMK Group’un net kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde, çeyreklik bazda 4 kat artarak 312 milyon $ oldu.

Yılın üçüncü çeyreğinde şirketin satış gelirleri, çelik ürünleri satışlarının çeyreklik bazda %2 artarak 4,4 milyon mt olması sonucu çeyreklik bazda %3 artışla 2,2 milyar $ seviyesinde yer alırken, yıllık bazda çelik fiyatlarındaki düşüş ve satışlarda yarı mamullerin payındaki artış nedeniyle %13 düşüş gösterdi.

NLMK Group’un AVFÖK’ü, yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %1 düşüşle 579 milyon $ olurken, AVFÖK marjı ise önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %25’e göre %26 seviyesine yükseldi.

Bu yılın ilk dokuz ayında şirketin net kârı yıllık %40 düşüşle 678 milyon $ olurken, satış gelirleri çelik fiyatlarının düşmesi ve yarı mamullerin toplam satışlardaki payının bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %36’ya kıyasla %40’a yükselmesi nedeniyle yıllık %17 düşüşle 6,9 milyon $ oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde şirketin AVFÖK’ü yıllık %16 düşüşle 1,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

NLMK Group’un Mali İşler Müdürü Shamil Kurmashov, “Bu yılın üçüncü çeyreğinde, küresel ticari faaliyetler kademeli olarak toparlanmaya başlayarak geleneksel satış pazarlarımızda çelik talebinde ve fiyatlarında artışa neden oldu. Bununla birlikte, Eylül ayında bazı bölgelerde artan yeni Corona virüsü vakaları ve pandemi nedeniyle uygulanacak olan önlemlere ilişkin belirsizlik, küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatabilir. NLMK Group, geçtiğimiz çeyrekte güçlü operasyonel ve finansal sonuçlar gösterdi,” dedi.