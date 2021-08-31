Nippon Steel’in kârı yüksek çelik fiyatları nedeniyle beklentileri aşabilir

Salı, 31 Ağustos 2021 15:55:55 (GMT+3) | İstanbul

Reuters’a göre, Japonya merkezli Nippon Steel Corporation’ın Başkan Yardımcısı Takahiro Mori, global piyasada Japonya hariç güçlü bir talep görülmesi sonucu çelik fiyatlarının artmasıyla, şirketin yıllık kârının bu ayın başında keskin bir şekilde yükselttikleri beklentiyi aşabileceğini belirtti.

Takahiro Mori, şirketin yurt dışındaki işletmelerinin performanslarının düşen demir cevheri fiyatlarının desteğiyle Temmuz ve Ağustos aylarında beklentileri aştığını ifade etti.

Demir cevheri fiyatları Mayıs ayında 230$/mt’un üzerine çıktı ve Brezilya’nın üretimindeki toparlanma ile Çin’de karbon salımını azaltmak için uygulanan önlemler nedeniyle Ağustos ayında 140$/mt’a düştü. Mori, “Fiyatlar biraz artabilir, ancak 200$/mt’un üzerine çıkmaz,” dedi.

Öte yandan, Japon otomobil üreticilerinin yavaşlayan üretimi çelik üreticileri için bir risk oluşturmaya devam ediyor. Ancak, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, otomobil üreticileri üretim kesintilerini bu yıl içinde telafi edeceklerini açıkladıklarından, bu durumun Nippon Steel’in finansal sonuçları üzerindeki olumsuz etkisi sınırlı olacak. Ayrıca, Japon çelik üreticileri artan girdi maliyetleri nedeniyle ürün fiyatlarında artış olması konusunda yerel müşterilerle anlaşamamış olsa da, Nippon Steel şartlar üzerinde anlaşmaya varılmazsa düzenli arz garantisi veremeyeceğini belirtti.