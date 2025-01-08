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Nippon Steel, Danieli’den temin ettiği yeni kaba haddehanesini faaliyete aldı

Çarşamba, 08 Ocak 2025 12:16:13 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı üreticisi Danieli, Japon çelik üreticisi Nippon Steel’in Kamaishi vasıflı çelik tesisinde yeni ve özel üretim kaba haddehanesini devreye aldığını duyurdu.

Kaydırılabilir tezgâhları bulunan ve verimliliği artıran haddehane sayesinde Nippon’un 130-168 mm ebatlı kütükleri haddeleyebileceği ifade edildi. Kaba haddehane öncesinde üreticinin yalnızca 122 mm ebatlı kare kütük haddeleyebildiği belirtildi.

Kamaishi tesisinde yüksek kalite vasıflı filmaşin üretimi gerçekleştiriliyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Nippon Steel 

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