Nippon Steel AM/NS Calvert’te elektrik ark ocağı inşa etmek için anlaşma imzaladı

Salı, 22 Aralık 2020 12:40:08 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Cooperation, ABD, Alabama'da bulunan Nippon Steel Corporation ve ArcelorMittal’in ortaklığı AM/NS Calvert’te yaklaşık 775 milyon $ yatırımla yeni bir elektrik ark ocağı inşa etmek için anlaşma imzaladığını açıkladı.

1,5 milyon mt sıvı çelik üretme kapasitesine sahip olacak elektrik ark ocağının 2023 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Tesis şu anda yerel ve yurt dışındaki tedarikçilerden alınan slabları işleyerek çelik sac ürünleri üretiyor. Calvert, yeni elektrik ark ocağı ile çelik sac ürünlerini üretmek için ihtiyaç duyduğu slabın bir kısmını kendi kendine üretebilecek, slab tedarikinde teslim süresini kısaltarak rekabet gücünü daha da güçlendirecek, verimliliğini artıracak ve yerel slab tedarik oranını artıracak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirket, kaynaklarını AM/NS Calvert üzerinde yoğunlaştırmayı ve Kuzey Amerika’daki son teknoloji çelik ürünler de dahil olmak üzere tüm ürün yelpazesinin tedarik kapasitesini daha da güçlendirmeyi planlıyor.