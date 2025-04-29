Nijerya yeni sıcak rulo sac tesisiyle ithalat tonajını düşürecek

Yerel basına göre Nijerya hükümeti Ogun eyaletindeki yeni bir çelik tesisinin temelini atarak ülkenin yıllık 4 milyar $ değerindeki çelik ithalatını düşürme yolunda önemli bir adım attı. Stellar Steel Plant adı verilen projenin 2026’nın Nisan ayında üretime başlaması bekleniyor.

İşletmesini Nijeryalı çelik üreticisi Inner Galaxy Group’un üstlendiği tesis, Ogun eyaletinde 100 hektarlık bir alanın üzerine kurulup eyalet içinde dolaylı ve doğrudan 3.500’den fazla iş imkanı yaratacak. Tesisin üretim kapasitesi belirtilmese de ülkenin ithalat tonajını büyük ölçüde düşürmesi bekleniyor.

Temel atma törenine katılan Nijerya Çelik Kalkınma Bakanı Shuaibu Audu, bu yeni yatırımla Nijerya’nın yabancı çelik tedarikçilerine bağımlılığının azalacağını ve Nijerya’yı hem bölgede hem de küresel çelik piyasasında önemli bir oyuncu haline getireceğini ifade etti.