NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Şubat başında %0,4 düştü

Pazartesi, 19 Şubat 2024 11:59:52 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Şubat ayı başında (1-10 Şubat), Ocak sonuna (21-31 Ocak) kıyasla 14,5 RMB/mt (2$/mt) veya %0,4 düşüşle 3.910,6 RMB/mt (551$/mt) seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin ve sıcak rulo sac fiyatları sırasıyla %0,3 ve %0,6 düşüş kaydederken orta kalınlıkta levha, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları sırasıyla %0,4, %0,4 ve %0,1 artış gösterdi.

1$ = 7,1032 RMB