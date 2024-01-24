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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak ortasında %1,2 gevşedi

Çarşamba, 24 Ocak 2024 10:25:58 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ocak ayı ortasında (11-21 Ocak), Ocak başına (1-10 Ocak) kıyasla 45,9 RMB/mt (6,5$/mt) düşüşle 3.905,7 RMB/mt (550$/mt) seviyesinde neredeyse yatay seyrettiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları sırasıyla %0,9, %0,3, %1 ve %1,2 düşüş gösterirken ve dikişsiz boru fiyatları %0,2 artış kaydetti.  

1$ = 7,1053 RMB


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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