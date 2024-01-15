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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak başında neredeyse yatay

Pazartesi, 15 Ocak 2024 10:49:02 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ocak ayı başında (1-10 Ocak), Aralık sonuna (21-31 Aralık) kıyasla yalnızca 1,3 RMB/mt artışla 3.951,6 RMB/mt (556,6$/mt) seviyesinde neredeyse yatay seyrettiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları sırasıyla %0,2, %0,1 ve %0,3 düşüş gösterirken orta kalınlıkta levha ve dikişsiz boru fiyatları %0,3 ve %0,3 artış kaydetti. 

1$ = 7,1084 RMB


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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