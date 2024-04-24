NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Nisan ortasında %3,8 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Nisan ayı ortasında (11-20 Nisan), Nisan başına (1-10 Nisan) kıyasla 130,9 RMB/mt (18,4$/mt) veya %3,8 artışla 3.621 RMB/mt (510$/mt) seviyesinde kaydedildiği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları sırasıyla %3,4, %1,1, %1,8 ve %1,1 artış gösterirken dikişsiz boru fiyatları %1,1 düşüş kaydetti.