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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs ortasında %0,4 gevşedi

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 10:04:45 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Mayıs ayı ortasında (11-20 Mayıs), Mayıs başına (1-10 Mayıs) kıyasla 15,7 RMB/mt (2,2$/mt) veya %0,4 düşüşle 3.699,7 RMB/mt (521$/mt) seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları sırasıyla %0,4, %0,4, %0,5 ve %0,7 düşüş gösterirken dikişsiz boru fiyatları %0,2 artış kaydetti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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