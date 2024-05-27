NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs ortasında %0,4 gevşedi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Mayıs ayı ortasında (11-20 Mayıs), Mayıs başına (1-10 Mayıs) kıyasla 15,7 RMB/mt (2,2$/mt) veya %0,4 düşüşle 3.699,7 RMB/mt (521$/mt) seviyesinde kaydedildiği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları sırasıyla %0,4, %0,4, %0,5 ve %0,7 düşüş gösterirken dikişsiz boru fiyatları %0,2 artış kaydetti.