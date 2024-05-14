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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs başında %1 yükseldi

Salı, 14 Mayıs 2024 10:06:50 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Mayıs ayı başında (1-10 Mayıs), Nisan sonuna (21-30 Nisan) kıyasla 35,7 RMB/mt (5$/mt) veya %1 artışla 3.715,4 RMB/mt (523$/mt) seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları sırasıyla %1, %0,1, %0,8 ve %0,6 artış gösterirken sıcak rulo sac fiyatları %0,2 düşüş kaydetti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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