NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs başında %1 yükseldi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Mayıs ayı başında (1-10 Mayıs), Nisan sonuna (21-30 Nisan) kıyasla 35,7 RMB/mt (5$/mt) veya %1 artışla 3.715,4 RMB/mt (523$/mt) seviyesinde kaydedildiği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları sırasıyla %1, %0,1, %0,8 ve %0,6 artış gösterirken sıcak rulo sac fiyatları %0,2 düşüş kaydetti.