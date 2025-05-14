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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs ayının başında %0,2 geriledi

Çarşamba, 14 Mayıs 2025 12:13:58 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Mayıs ayının başında (1-10 Mayıs), Nisan ayı sonuna (21-30 Nisan) kıyasla 6,3 RMB/mt (0,9$/mt) veya %0,2 düşüşle 3.187 RMB/mt (443$/mt) seviyesine indiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları sırasıyla %0,1, %0,3 ve %0,1 düşerken, ortalama dikişsiz boru fiyatları %0,2 yükseldi, orta kalınlıkta levha fiyatları ise hemen hemen aynı kaldı. 


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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