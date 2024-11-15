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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım başında %1,4 geriledi

Cuma, 15 Kasım 2024 09:30:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Kasım ayı başında (1-10 Kasım), Ekim ayı sonuna (21-31 Ekim) kıyasla 48 RMB/mt (7$/mt) veya %1,4 düşüşle 3.482,5 RMB/mt (484$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin ve dikişsiz boru fiyatları sırasıyla %0,9 ve %1 gerilerken orta kalınlıkta levha fiyatları %0,4, sıcak rulo sac fiyatları %1,1 ve köşebent fiyatları %1,1 artış kaydetti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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