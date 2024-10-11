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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Eylül sonunda %4,6 yükseldi

Cuma, 11 Ekim 2024 09:22:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Eylül ayı sonunda (21-30 Eylül), Eylül ayı ortasına (11-20 Eylül) kıyasla 149,5 RMB/mt (21,1$/mt) veya %4,6 artışla 3.390,2 RMB/mt (479,5$/mt) seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları sırasıyla %3,4, %3,9, %4,4, %0,1 ve %1,6 yükseldi.

1$ = 7,0731 RMB


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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