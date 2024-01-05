﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık sonunda %0,1 gevşedi

Cuma, 05 Ocak 2024 15:28:58 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Aralık ayı sonunda (21-31 Aralık), Aralık ortasına (11-20 Aralık) kıyasla yalnızca 5,8 RMB/mt ya da %0,1 düşüşle 3.959,7 RMB/mt (558$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin ve dikişsiz boru fiyatlarının her ikisi de %0,2 gevşerken orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları sırasıyla %0,3, %0,5 ve %0,9 artış gösterdi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

Benzer Haber ve Analizler

Asya çıkışlı inşaat demiri fiyatları belirsiz görünüm ve kârlılığın düşmesinin etkisiyle sabit

05 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan’da ithal hurda fiyatları daha da düşse de inşaat demiri satışları iyi seyrediyor

05 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 5 Ocak 2024

05 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları - 1. Hafta, 2024

05 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD yerel inşaat demiri piyasası bu yıl için iyimser

05 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları yukarı yönlü

04 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 4 Ocak 2024

04 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık sonunda %1,4 arttı

04 Oca | Çelik Haberler

ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları değişmedi

04 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %40,8 düştü

03 Oca | Çelik Haberler