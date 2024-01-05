NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık sonunda %0,1 gevşedi

Cuma, 05 Ocak 2024 15:28:58 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Aralık ayı sonunda (21-31 Aralık), Aralık ortasına (11-20 Aralık) kıyasla yalnızca 5,8 RMB/mt ya da %0,1 düşüşle 3.959,7 RMB/mt (558$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin ve dikişsiz boru fiyatlarının her ikisi de %0,2 gevşerken orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları sırasıyla %0,3, %0,5 ve %0,9 artış gösterdi.