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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık başında yatay

Perşembe, 14 Aralık 2023 10:09:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Aralık ayı başında (1-10 Aralık), Kasım sonuna (21-30 Kasım) kıyasla yalnızca 0,9 RMB/mt artışla 3.959,7 RMB/mt (558,5$/mt) seviyesinde neredeyse sabit kaldığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve dikişsiz boru fiyatları, sırasıyla %0,1, %0,3 %0,3 ve %0,1 artış gösterirken köşebent fiyatları %0,2 gevşedi. 

1$ = 7,109 RMB


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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