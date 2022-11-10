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Moody’s: Hindistan’da çelik talebi AB ve ABD’ye kıyasla güçlü seyrediyor

Perşembe, 10 Kasım 2022 12:01:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’ta yer alan bir habere göre, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Hindistan’da çelik talebinin AB ve ABD gibi diğer bölgelere kıyasla güçlü seyrettiğini belirtti.

Ülkenin Nisan-Ekim dönemindeki nihai mamul tüketimi yıllık %11,4 artışla 65,5 milyon mt seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12-15 ay içinde Hindistan’da yerel çelik tüketiminin, ülkenin 2024 yılında gerçekleşecek ulusal seçimleri öncesinde yapılacak altyapı yatırımlarıyla yüksek tek haneli oranda büyümesi bekleniyor.

Öte yandan Moody’s’e göre, önde gelen Hint çelik üreticilerinin kârlılığı düşük çelik fiyatları, küresel yavaşlama ve ülkedeki ihracat vergisi nedeniyle Temmuz-Eylül döneminde olumsuz etkilendi. Hindistan’ın çelik ihracatı Nisan-Ekim döneminde %50’den fazla düşüş gösterdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Tüketim İth/ihr İstatistikleri 

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