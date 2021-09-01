Moody’s 2021 için Türkiye’nin büyüme beklentisini yükseltti

Çarşamba, 01 Eylül 2021 17:29:38 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Küresel Makro Görünüm 2021-22 raporunda küresel toparlanmanın güçlendiğini, ancak Corona virüsü salgınının Delta varyantının yayılmasının risk oluşturduğunu belirtti.

Rapora göre, küresel ekonomik görünüm, büyük G-20 ekonomilerinin, art arda artan Corona virüsü vakalarını kontrol altına almak konusunda farklı derecelerde başarılı olmaları nedeniyle genişleme döngülerinin farklı aşamalarında olmasıyla eşit olmayan bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Aşı oranları, vaka sayıları ve kısıtlamalar, ülkelerin genişleme döngülerinde nerede olduklarının temel belirleyicileri olarak rol oynuyor. Moody’s, geçtiğimiz yıl %3,2 oranında daralan G-20 ekonomilerinin 2021 yılında %6,2 ve 2022 yılında %4,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. G-20 gelişmiş ekonomilerinin ise 2021 yılında %5,6 ve 2022 yılında %4,2 büyürken, gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl %7,2 büyüyeceği ve 2022 yılında %5,1’e düşeceği belirtildi.

Türkiye için ise, Moody’s, küresel ekonomik toparlanma, aşılamadaki ilerlemeden dolayı Türkiye’nin turizm sektöründeki toparlanma ve geçtiğimiz yıl kaydedilen güçlü kredi büyümesinin devam eden etkisinin desteğiyle ülkenin reel GSYİH’sının bu yıl yaklaşık %6 büyümesini bekliyor. Moody’s Mayıs ayında yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında %5 oranında büyüyeceğini öngörmüştü. Derecelendirme kuruluşu Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisini ise önceki raporda kaydedilen %3,5’e kıyasla %3,6’ya yükseltti. Moody’s, halihazırda yüksek olan kurumsal ve banka borçları, piyasada görülebilecek dalgalanma riski ve kur baskısı göz önüne alındığında, hükümetin yeniden güçlü kredi büyümesi için ısrarcı olmayacağını varsayıyor.