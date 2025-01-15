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Moldova Steel Works enerji kesintisi nedeniyle yapılan üretim duruşunu uzattı

Çarşamba, 15 Ocak 2025 14:19:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Moldova merkezli çelik üreticisi Moldova Steel Works, Telegram üzerinden tesisindeki üretim duruşunu 20 Ocak tarihine kadar uzattığını açıkladı.

Şirket, 6 Ocak tarihinde elektrik tüketimini düşürmek adına 8-13 Ocak tarihleri arasında üretimi durduracağını açıklamış ve yalnızca gerekli çalışanların tesise gelmesini istemişti. Geriye kalan 2.000’in üzerinde işçiye geçici süreliğine iş bıraktırıldı.

Moldova, bölgede büyüyen jeopolitik krize bağlı olarak Rus şirketlerin ülkeye yaptığı doğal gaz tedarikini kesmesi nedeniyle 16 Aralık 2024 tarihinde olağanüstü hâl ilan etti. Moldova Enerji Bakanlığı, özel sektörlerin harcadığı enerjiyi kısarak konutların ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkede bir insanlık krizini engellemek için çalışıyor.


Etiketler: Moldova Avrupa Çelik Üretimi 

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