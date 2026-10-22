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Moldovalı MMZ'nin çevre izninin süresinin dolması hurda tedarikini riske atıyor

Perşembe, 22 Ekim 2026 13:46:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Moldova'nın Transdinyester bölgesinde bulunan çelik üreticisi MMZ'nin atık yönetimi izninin süresinin 20 Ekim 2026 tarihinde dolması şirketin hurda tedarikinde aksamalara yol açabilir. Gümrük yetkilileri iznin uzatılmaması veya yeni bir izin alınmaması halinde söz konusu belgeyi gerektiren işlemlere onay verilmeyeceğini belirtti.

Yeni izin için çevre denetimlerinin tamamlanması bekleniyor

MMZ'nin çevre belgeleri ve faaliyet koşullarının denetimlerle doğrulanmasının ardından onaylanabilecek entegre çevre iznini alması gerekiyor. Çevre Ajansı, mevcut iznin otomatik olarak yeniden uzatılmasının mümkün olmadığını açıkladı.

İznin süresi dolmasına rağmen faaliyetler sürüyor

21 Ekim'de tesisin faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. İznin süresinin dolması dış ticaret işlemlerini ve hammaddeye erişimi riske atarken, üretimin durdurulduğuna ilişkin bir doğrulama bulunmuyor.

Etiketler: Hurda Hammaddeler Moldova Avrupa Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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