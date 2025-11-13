 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Mısırlı...

Mısırlı El Marakby yeni bir tavlama fırını kuracak

Perşembe, 13 Kasım 2025 11:39:25 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Mısırlı çelik üreticisi El Marakby’den düşük emisyonlu çelik üretim stratejisini ilerletme amacıyla saatte 60 mt kapasiteli yeni bir tavlama fırını siparişi aldığını açıkladı.

2027 yılının ortasında devreye alınması planlanan yatırımın El Marakby’nin modernizasyon ve sürdürülebilirlik yol haritasında kritik bir dönüm noktasını temsil ettiği söylendi.

Yeni tavlama fırını haddeleme kapasitesini güçlendirecek

El Marakby’nin kurulacak yeni tavlama fırını, Danieli Centro Combustion India tarafından tedarik edilecek ve şirketin 6 Ekim Sanayi Bölgesi’ndeki haddehanesine kurulacak. Saatte 60 mt kapasiteye ve itmeli sisteme sahip fırının üreticinin operasyonlarını modernize etmesi ve üretim tutarlılığını artırması bekleniyor.

Entegre sistem ısıtma verimliliğini ve ürün kalitesini artıracak

Yeni fırın mevcut haddehaneye entegre edildiğinde termal verimliliği önemli ölçüde artıracak ve kütük sıcaklıklarının korunmasını sağlayacak. Bu iyileştirmelerin enerji kullanımını daha verimli hale getirip haddeleme performansını güçlendirmesi ve yüksek kalitede üretimi desteklemesi amaçlanıyor.


Etiketler: Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Egyptian Steel üretimi ve ihracatı artırmak için büyük bir yatırım hamlesi başlattı

13 Kas | Çelik Haberler

Mısır’da yüksek yerel inşaat demiri fiyatları kütük ithalatı için fırsat yaratabilir

06 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır ile AB, SKDM ve yeşil dönüşüm konusunda iş birliğini güçlendiriyor

17 Eki | Çelik Haberler

Mısır yerel sac üretimini artırmak ve yatırım çekmek için yeni teşvikler açıkladı

01 Eki | Çelik Haberler

Mısırlı AlGioshy Steel ithal kütüğe getirilen geçici vergilerin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor

25 Eyl | Çelik Haberler

Elmarakby Steel SKDM yürürlüğe girmeden önce karbon ayak izini düşürdü

25 Eyl | Çelik Haberler

Kuzey Afrika çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri yoğun rekabet ve dalgalı talep nedeniyle geriledi

24 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Kuzey Afrika çıkışlı uzun mamul fiyatları hurdadaki kademeli düşüş ve Türkiye ile rekabet nedeniyle hafifçe geriledi

12 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Fiyatların yatay seyri ve Mısır’ın vergi hamlesiyle Eylül’e yönelik iyimserlik azalıyor

12 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

CSCEC Kuzey Afrika’da üç yeni altyapı projesine dahil oldu

05 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis