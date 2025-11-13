Mısırlı El Marakby yeni bir tavlama fırını kuracak

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Mısırlı çelik üreticisi El Marakby’den düşük emisyonlu çelik üretim stratejisini ilerletme amacıyla saatte 60 mt kapasiteli yeni bir tavlama fırını siparişi aldığını açıkladı.

2027 yılının ortasında devreye alınması planlanan yatırımın El Marakby’nin modernizasyon ve sürdürülebilirlik yol haritasında kritik bir dönüm noktasını temsil ettiği söylendi.

Yeni tavlama fırını haddeleme kapasitesini güçlendirecek

El Marakby’nin kurulacak yeni tavlama fırını, Danieli Centro Combustion India tarafından tedarik edilecek ve şirketin 6 Ekim Sanayi Bölgesi’ndeki haddehanesine kurulacak. Saatte 60 mt kapasiteye ve itmeli sisteme sahip fırının üreticinin operasyonlarını modernize etmesi ve üretim tutarlılığını artırması bekleniyor.

Entegre sistem ısıtma verimliliğini ve ürün kalitesini artıracak

Yeni fırın mevcut haddehaneye entegre edildiğinde termal verimliliği önemli ölçüde artıracak ve kütük sıcaklıklarının korunmasını sağlayacak. Bu iyileştirmelerin enerji kullanımını daha verimli hale getirip haddeleme performansını güçlendirmesi ve yüksek kalitede üretimi desteklemesi amaçlanıyor.