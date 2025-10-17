Mısır ile AB, SKDM ve yeşil dönüşüm konusunda iş birliğini güçlendiriyor

Mısır hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Mısır Planlama, Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Dr. Rania Al-Mashat, AB Çevre, Su Dayanıklılığı ve Rekabetçi Döngüsel Ekonomi Komiseri Jessika Roswall ile Brüksel’de düzenlenen Küresel Geçit 2025 Forumu kapsamında bir araya geldi.

İkili arasındaki görüşmelerde, AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), Mısır’ın ihracattaki rekabet gücünü artırmaya yönelik önlemleri ve enerji verimliliği ile yeşil dönüşüm alanındaki ulusal girişimler ele alındı.

Ekonomik ve iklimsel hedefler uyumlu hale getiriliyor

Dr. Al-Mashat, Mısır ile AB arasındaki uzun soluklu ekonomik ortaklığa vurgu yaparken, Mısır’ın ekonomik kalkınma programı kapsamında üretken sektörlere odaklanıldığını ve SKDM’nin ihracat üzerindeki etkilerini hafifletmek için politikalar uygulandığını ifade etti.

Bununla birlikte bakanlığın, endüstriyel karbon emisyonlarını azaltan, sürdürülebilir üretime geçişi hızlandıran, imalat sektörünü geliştiren ve ihracatı artıran teknik yardım, hibe ve imtiyazlı finansmanı harekete geçirmek için uluslararası kurumlarla iş birliği yaptığını da sözlerine ekledi.

Yeşil sanayiye 271 milyon € destek

Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Programı kapsamında endüstriyel kirliliği azaltmak, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek ve sürdürülebilir üretimi desteklemek için 271 milyon € tutarında destek verildiği aktarıldı.

Dr. Al-Mashat ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası aracılığıyla Yeşil İklim Fonu ile yapılan iş birliğini de vurgulayarak söz konusu iş birliğinin özel sektörün imtiyazlı finansmana erişimini kolaylaştırdığını ve Mısır’ın yeşil enerji alanında AB’nin stratejik ortağı konumunu güçlendirdiğini belirtti.

NWFE programı iklim yatırımlarını teşvik ediyor

Son olarak Dr. Al-Mashat, 2050 Ulusal İklim Stratejisi ve Ulusal Katkı Taahhütlerini karşılamak amacıyla Mısır’ın, Su, Gıda ve Enerji Bağlantısı (NWFE) programı kapsamında öncelikli sanayi sektörlerinde iklim yatırımlarının harekete geçirildiğine dikkat çekti.