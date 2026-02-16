 |  Giriş 
Mısır ithal sıcak rulo saca yönelik koruma önlemini üç yıla çıkarabilir

Pazartesi, 16 Şubat 2026 17:41:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Mısır’ın Eylül ayında 200 gün süreyle yürürlüğe aldığı ithal sıcak rulo saca yönelik koruma önleminde değişiklik gündeme gelebilir. Kaynaklara göre Mısır Dış Ticaret Bakanlığına bağlı ticaret önlemlerinden sorumlu devlet dairesi söz konusu önlemin üç yıl süreyle uygulanmasını ve vergi oranı ile asgari tutarın kademeli olarak düşürülmesini önerdi.

Mısır hükümeti 14 Eylül 2025 tarihinde tüm menşelerden yapılan sıcak rulo sac ithalatına %13,6 oranında veya asgari 3.673 EGP/mt (1$ = 46,79 EGP kuruna göre 78,5$/mt) seviyesinde vergi uygulayacağını açıklamıştı. Son yayımlanan taslağa göre söz konusu verginin önümüzdeki üç yıl içinde kademeli olarak düşürülmesi öneriliyor. Buna göre oran ilk yıl %13,6’dan başlayarak ikinci yıl %13’e ve üçüncü yıl %12,5’e indirilecek. Asgari tutarın ise 3.673 EGP/mt (78,5$/mt) seviyesinden 3.511 EGP/mt’a (75$/mt) ve ardından 3.376 EGP/mt (72$/mt) seviyesine düşürülmesi planlanıyor.

Yerel kaynaklara göre yedi gün boyunca öneriye ilişkin görüşler toplanacak ve ardından nihai karar verilecek. Revize teklifi onaylansa da yerel sıcak rulo sac alıcılarının en azından 2026 için ithalat açısından kayda değer bir olumlu değişim beklemediği belirtildi. Yaptırımlara tabi Rusya çıkışlı malzemenin küresel ölçekte en ucuz seçeneklerden biri olması nedeniyle Rusya’nın temel tedarikçilerden biri olarak kalacağı ifade ediliyor.


