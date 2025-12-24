 |  Giriş 
Mısır paslanmaz çelik hurdası ihracatına uyguladığı vergiyi bir yıl daha uzattı

Çarşamba, 24 Aralık 2025 11:05:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Mısır Gümrük İdaresi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7204.21 kodu altında kayıtlı bulunan paslanmaz çelik hurdası ve atıkları için uygulanan ihracat vergisine devam etme kararı aldı.

Serbest bölge yatırımları için muafiyet

Karar uyarınca paslanmaz çelik hurdası ve atık ihracatına 9.000 EGP/mt (189,47$/mt) tutarında ihracat vergisi uygulanmaya devam edecek. Verginin uygulanma süresi, bir önceki bakanlık kararının yürürlükten kalktığı tarihten itibaren bir yıl olarak belirlendi.

Bakanlık, söz konusu verginin Mısır’daki serbest bölgelerde yer alan yatırım projelerine yönelik sevkiyatlara uygulanmayacağını ve muafiyetin, bu bölgelerin yetkili makamları tarafından izin verilen tonajlarla sınırlı olduğunu bildirdi.


