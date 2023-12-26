Ezz Steel’in kurucusu Ahmed Ezz şirketteki payını artırdı

Yerel basında çıkan haberlere göre Mısır merkezli çelik üreticisi Ezz Steel’in Kurucusu Ahmed Ezz, El-Garhy Group’un kurucusu Jamal El-Garhy’nin şirketteki payını 344 milyon EGP (11,18 milyon $) karşılığında satın alarak kendi payını artırdı. Mısırlı yatırım şirketi Hermes Financial Group’un aracılık ettiği anlaşma hisse başına ortalama 80 EGP’ye yaklaşık 4,3 milyonluk payı içeriyordu.
Alımdan önce Ahmed Ezz şirkette %60,71, Jamal El-Garhy ise %5,93 hisseye sahipti. Jamal El-Garhy’nin hisseleri 32.000’den fazla paya karşılık geliyor.