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Ezz Steel’in kurucusu Ahmed Ezz şirketteki payını artırdı

Salı, 26 Aralık 2023 11:42:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Mısır merkezli çelik üreticisi Ezz Steel’in Kurucusu Ahmed Ezz, El-Garhy Group’un kurucusu Jamal El-Garhy’nin şirketteki payını 344 milyon EGP (11,18 milyon $) karşılığında satın alarak kendi payını artırdı. Mısırlı yatırım şirketi Hermes Financial Group’un aracılık ettiği anlaşma hisse başına ortalama 80 EGP’ye yaklaşık 4,3 milyonluk payı içeriyordu.

Alımdan önce Ahmed Ezz şirkette %60,71, Jamal El-Garhy ise %5,93 hisseye sahipti. Jamal El-Garhy’nin hisseleri 32.000’den fazla paya karşılık geliyor.


Etiketler: Mısır Kuzey Afrika Devralım 

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