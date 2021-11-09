Ezz Steel büyüme stratejisi kapsamında yatırım yapacak

Salı, 09 Kasım 2021 15:22:35 (GMT+3) | İstanbul

Mısır’ın önde gelen çelik üreticisi Ezz Steel, mevcut Mısırlı bir çelik üreticisinden hisse almayı planladığına dair söylentilere yanıt olarak, yatırım kararı aldığında hedef yatırımın mali ve hukuki durum tespitinin ardından bunu açıklayacağını belirtti.

Açıklamaya göre, Ezz Steel’in büyüme stratejisi, ya organik olarak ya da mevcut şirketlere yatırım yaparak kapasitelerini sürekli artırmaya dayanıyor.

Şirketin iç yatırımlarıyla ilgili olarak, Ezz Steel şu anda eriyik çelik üretim kapasitesini artırmaya yönelik bir proje yürütüyor. Bu da yassı mamul üretiminin ve ihracatının devam etmesini sağlıyor.