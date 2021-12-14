Ezz Steel büyüme stratejisi kapsamında hisse alımı yaptı

Salı, 14 Aralık 2021 14:21:08 (GMT+3) | İstanbul

Mısır’ın önde gelen çelik üreticisi Ezz Steel, yerel pazardaki varlığını genişletmek ve ihracat pazarlarındaki nispeten uygun durumdan avantaj sağlamak amacıyla bağlı kuruluşu Al-Ezz Dekheila Steel Company’nin, Egypt Steel Group for Management of Steel Plant Projects Company’nin (Egyptian Steel) %18 hissesini 2,5 milyar EGP (159,15 milyon$) karşılığında satın aldığını açıkladı.

Piyasa kaynakları, bu alımın Ezz Steel’in büyümesine ve genişlemesine yardımcı olacağına inanıyor, ancak borcunun yaklaşık 34,5 milyar EGP olduğu göz önüne alındığında, şirketin finansal istikrarı ile ilgili bazı endişeler var.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Ezz Steel’in büyüme stratejisi, ya organik olarak ya da mevcut şirketlere yatırım yaparak kapasitelerini sürekli artırmaya dayanıyor.

Şirket yıllık yedi milyon mt yassı ve uzun mamul üretim kapasitesine sahip.