Metinvest uğradığı zarar ve kömür piyasasındaki zayıflık sebebiyle United Coal’u satabilir

Ukraynalı madencilik ve çelik devi Metinvest, bağlayıcı olmayan bir satın alma teklifi aldıktan sonra ABD merkezli bağlı kuruluşu United Coal’u elden çıkarma opsiyonunu değerlendirdiğini duyurdu. Şirket, koklaşabilir taş kömürü piyasasındaki durgunluk, yüksek üretim maliyetleri ve Ukrayna’da devam eden savaştan kaynaklı aksaklıklar sebebiyle bu teklifi değerlendirmeye başladığını bildirdi.

Faaliyetler baskı altında

Çelik üretimine yönelik koklaşabilir taş kömürü tedarik eden United Coal’un, son yıllarda önemli operasyonel ve finansal zorluklarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. United Coal, 2024 yılında 42 milyon $ negatif AVFÖK bildirirken, devam eden jeopolitik sorunlar, yüksek lojistik maliyetler ve zayıf küresel koklaşabilir taş kömürü fiyatları nedeniyle 2025 yılına yönelik beklentilerin daha da kötüleştiğine dikkat çekildi.

Savaş sebebiyle Pokrovske kömür tesisinde faaliyetlerin askıya alınmasının ardından Metinvest, Ukrayna’da çelik üretimine devam edebilmek için United Coal’dan deniz yoluyla yeniden koklaşabilir taş kömürü temin etmeye başladığını ifade etti. Bu değişikliğin, üretimde sürekliliği sağlamasına rağmen maliyetlerin daha da artmasına yol açtığını vurguladı.

Stratejik teklif değerlendiriliyor

Metinvest, bahsi geçen piyasa koşullarının kârlılığını olumsuz etkilediğini ve şirket yönetimini stratejik seçenekleri değerlendirmeye yönelttiğini dile getirdi. Ayrıca teklifi dikkatlice değerlendireceğini ve nihai karar verildiğinde piyasanın bilgilendirileceğini paylaştı.