 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Metinvest...

Metinvest uğradığı zarar ve kömür piyasasındaki zayıflık sebebiyle United Coal’u satabilir

Pazartesi, 11 Ağustos 2025 12:04:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madencilik ve çelik devi Metinvest, bağlayıcı olmayan bir satın alma teklifi aldıktan sonra ABD merkezli bağlı kuruluşu United Coal’u elden çıkarma opsiyonunu değerlendirdiğini duyurdu. Şirket, koklaşabilir taş kömürü piyasasındaki durgunluk, yüksek üretim maliyetleri ve Ukrayna’da devam eden savaştan kaynaklı aksaklıklar sebebiyle bu teklifi değerlendirmeye başladığını bildirdi.

Faaliyetler baskı altında

Çelik üretimine yönelik koklaşabilir taş kömürü tedarik eden United Coal’un, son yıllarda önemli operasyonel ve finansal zorluklarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. United Coal, 2024 yılında 42 milyon $ negatif AVFÖK bildirirken, devam eden jeopolitik sorunlar, yüksek lojistik maliyetler ve zayıf küresel koklaşabilir taş kömürü fiyatları nedeniyle 2025 yılına yönelik beklentilerin daha da kötüleştiğine dikkat çekildi.

Savaş sebebiyle Pokrovske kömür tesisinde faaliyetlerin askıya alınmasının ardından Metinvest, Ukrayna’da çelik üretimine devam edebilmek için United Coal’dan deniz yoluyla yeniden koklaşabilir taş kömürü temin etmeye başladığını ifade etti. Bu değişikliğin, üretimde sürekliliği sağlamasına rağmen maliyetlerin daha da artmasına yol açtığını vurguladı.

Stratejik teklif değerlendiriliyor

Metinvest, bahsi geçen piyasa koşullarının kârlılığını olumsuz etkilediğini ve şirket yönetimini stratejik seçenekleri değerlendirmeye yönelttiğini dile getirdi. Ayrıca teklifi dikkatlice değerlendireceğini ve nihai karar verildiğinde piyasanın bilgilendirileceğini paylaştı.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Metinvest 

Benzer Haber ve Analizler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 2025 yılının 28 Temmuz-4 Ağustos döneminde geriledi

11 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 32. Hafta, 2025

08 Ağu | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları yükselişini sürdürdü, önümüzdeki hafta yeni artış bekleniyor

08 Ağu | Hurda ve Hammadde

Çin’in kömür ithalatı 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde %13 düşüş kaydetti

08 Ağu | Çelik Haberler

Avustralya çıkışlı kömür fiyatları Hindistan’dan beklenen taleple yükseldi

04 Ağu | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 31. Hafta, 2025

01 Ağu | Hurda ve Hammadde

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 2025 yılının 21-27 Temmuz döneminde yükseldi

01 Ağu | Çelik Haberler

Çin’in yerel tahvil ihracatı 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde 370 milyar $ oldu

31 Tem | Çelik Haberler

Çin çelik sektörünün kârlılığı 2025 yılının ilk yarısında arttı

31 Tem | Çelik Haberler

Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Temmuz 2025’te %50,5’e yükseldi

31 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis