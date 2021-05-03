Metalloinvest, OEMK’da yeni elektrik ark ocağı ve entegre çelik işleme tesisi inşa edecek

Pazartesi, 03 Mayıs 2021 12:23:10 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir üreticisi Metalloinvest, bağlı kuruluşu Alexey Ugarov OEMK’da yeni 5 No’lu elektrik ark ocağı ve yeni bir entegre çelik işleme tesisi inşa edeceğini açıkladı. Başlıca ekipman ve hizmetler İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli tarafından tedarik edilecek.

Yıllık 1,2 milyon mt sıvı çelik üretim kapasitesine sahip 5 No’lu elektrik ark ocağının 2023 yılında, yıllık 1,3 milyon mt üretim kapasitesine sahip entegre çelik işleme tesisinin ise 2024 yılında devreye alınması bekleniyor. Projenin bir parçası olarak, 2 No’lu elektrik ark ocağı kapatılacak ve yerini entegre çelik işleme tesisi alacak.

Yeni elektrik ark ocağı ve entegre çelik işleme tesisi, üretim maliyetlerini düşürecek ve çelik kalitesini artıracak. Şirketin açıklamasına göre, OEMK halihazırda Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika’da 30’dan fazla ülkeye çelik ürünleri ihraç ederken, bu proje Metalloinvest’in Rusya ve diğer pazarlardaki pozisyonunu güçlendirecek. Yeni ocak, hammadde olarak %100 metalize pelet kullanarak yüksek kaliteli vasıflı çeliği eriten ilk ocak olacak.

Şirketin yatırımı yaklaşık 6,4 milyar RUB (84,74 milyon $) seviyesinde yer alıyor ve proje 30 kişiye kadar yeni istihdam yaratacak.