Meksika’nın sıcak rulo sac üretimi Eylül ayında %7,2 azaldı

Perşembe, 17 Kasım 2022 09:30:37 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %7,2 düşüşle 267.732 mt seviyesinde yer aldı. Sıcak rulo sac üretimi üst üste 15 ay kaydedilen artışların ardından ikinci kez düşüş göstermiş oldu.

Bu üretimin değeri, enflasyon dikkate alındığında geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla nominal olarak %38,9 düşüşle 5,48 milyon MXN olurken, dolar bazında yıllık %38,8 düşüşle 274,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde sıcak rulo sac üretimi yıllık %23,5 artışla 2.245.521 mt seviyesine yükselerek 2013 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Bu yılın ilk dokuz ayındaki üretimin değeri 56,22 milyon MXN veya merkez bankasındaki kura göre 2,79 milyon $ seviyesinde yer aldı.