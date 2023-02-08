Meksika’nın sıcak rulo sac üretimi ve tüketimi 2022 yılında yükseldi

Çarşamba, 08 Şubat 2023 09:15:48 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac tüketimi 2022 yılında yıllık %8,9 veya 382.000 mt artışla 4,66 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sıcak rulo sac üretimindeki artışta Ternium’un 2021 yılının ortasında üretime başlayan yıllık 4,4 milyon mt kapasiteli Pesquería tesisine yaptığı yatırım etkili oldu. Tesis geçtiğimiz yılın Ocak ayına kadar olan altı aylık dönemde 1 milyon mt üretim yaptı.

Meksikalı üreticilerin sıcak rulo sac ihracatı 2022 yılında yıllık %23,4 artışla 448.000 mt olurken, yerel üretimdeki artışa bağlı olarak ithalat yıllık %20,9 veya 602.000 mt düşüşle 1,13 milyon mt seviyesinde kaydedildi.