Meksika’nın sac ve rulo levha tüketimi Kasım ayında yavaşladı

Perşembe, 18 Ocak 2024 10:30:17 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür rulo levha tüketimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %5,2 artışla 202.000 mt seviyesinde kaydedilirken sac levha tüketimi ise yıllık %9,7 artışla 113.000 mt seviyesinde yer aldı. 2023’ün ilk on ayında yıllık ortalama artış seviyeleri ise sırasıyla %38 ve %51,8 seviyelerinde kaydedildi.

Rulo levha üretimi %6,2 düşüşle 182.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde rulo levha tüketimi yıllık %33,9 artışla 2,36 milyon mt seviyesinde kaydedilirken %45,9 artışla 1,51 milyon mt sac levha tüketildi. Rulo levha üretimi aynı dönem içinde %31,6 artışla 2,04 milyon mt seviyesinde kaydedilirken sac levha için üretim verileri açıklanmadı.

İlk on bir ay içinde %100,1 artışla toplam 1 milyon mt sac levha ithal edilirken rulo levha ihracatı %32,3 düşüşle 177.000 mt seviyesinde kaydedildi.