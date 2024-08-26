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Meksika’nın levha tüketimi Haziran ayında %36 düştü

Pazartesi, 26 Ağustos 2024 13:01:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür sac ve rulo levha tüketimi bu yılın Haziran ayında yıllık %36 düşüşle 254.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Buna rağmen bahsi geçen ayda ülkenin levha üretimi %23,7 düşüşle 167.000 mt seviyesinde yer alarak son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Meksika’da en çok tüketilen beşinci nihai mamul levha oldu.

Yılın Ocak-Haziran döneminde ülkenin levha tüketimi %17,2 düşüşle 1,74 milyon mt olurken, levha üretimi yıllık %14,7 düşüşle 1,18 milyon mt’a geriledi.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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