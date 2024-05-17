Meksika’nın levha tüketimi Mart ayında %25,4 geriledi

Cuma, 17 Mayıs 2024 09:53:36 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür sac ve rulo levha tüketimi bu yılın Mart ayında yıllık %25,4 düşüşle 96.000 mt seviyesinde kaydedilirken levha üretimi ise %15,1 düşüşle 208.000 mt seviyesinde yer aldı. Levha Meksika’da en fazla tüketilen beşinci ürün oldu.

Mart ayında ülke %40,5 düşüşle 91.000 mt levha ithal etti. Canacero verilerinde bir hata bulunduğu için ihracat verileri belirtilmemiştir.

2024’ün ilk çeyreğinde levha tüketimi yıllık %12,1 düşüşle 655.000 mt seviyesinde kaydedilirken %8,9 düşüşle 655.000 mt levha üretildi.