Meksika’nın rulo levha tüketimi Eylül ayında %28 yükseldi

Çarşamba, 29 Kasım 2023 09:43:01 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür rulo levha tüketimi Ağustos ayında yıllık %28,5 artışla 212.000 mt seviyesinde kaydedilirken sac levha tüketimi ise yıllık %4,8 artışla 109.000 mt seviyesinde yer aldı.

Rulo levha üretimi %16 artışla 181.000 mt olurken Eylül ayında yıllık %10,5 artışla 63.000 mt rulo levha ve %18,2 artışla 39.000 mt sac levha ithal edildi. Aynı ayda yıllık %64 düşüşle 9.000 mt rulo levha ihraç edildi.

Yılın ilk dokuz ayında rulo levha tüketimi yıllık %38,6 artışla 1,92 milyon mt seviyesinde kaydedilirken %48,8 artışla 1,25 milyon mt sac levha tüketildi. Rulo levha üretimi aynı dönem içinde %42,5 artışla 1,67 milyon mt seviyesinde kaydedilirken sac levha için üretim verileri açıklanmadı.

İlk dokuz ay içinde %111,2 artışla toplam 850.000 mt sac levha ithal edilirken rulo levha ithalatı %8,9 düşüşle 397.000 mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde ülkenin rulo levha ihracatı %33,1 düşüşle 149.000 mt oldu.