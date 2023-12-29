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Meksika’nın rulo levha tüketimi Ekim ayında %29 yükseldi

Cuma, 29 Aralık 2023 09:15:22 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür rulo levha tüketimi Ekim ayında yıllık %29,1 artışla 244.000 mt seviyesinde kaydedilirken sac levha tüketimi ise yıllık %58,5 artışla 149.000 mt seviyesinde yer aldı.

Rulo levha üretimi %2,2 artışla 187.000 mt olurken Ekim ayında yıllık %123,3 artışla 96.000 mt sac levha ithal edildi. Rulo levha ihracatı ise %61,1 düşüşle 7.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on ayında rulo levha tüketimi yıllık %37,5 artışla 2,16 milyon mt seviyesinde kaydedilirken %49,8 artışla 1,40 milyon mt sac levha tüketildi. Rulo levha üretimi aynı dönem içinde %37 artışla 1,86 milyon mt seviyesinde kaydedilirken sac levha için üretim verileri açıklanmadı.

İlk on ay içinde %111,1 artışla toplam 946.000 mt sac levha ithal edilirken yalnızca Ekim ayına ait ithalat verileri açıklanmadı . Aynı dönemde ülkenin rulo levha ihracatı %35,7 düşüşle 156.000 mt oldu.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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