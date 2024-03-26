Meksika’nın pelet üretimi Ocak ayında %2,4 yükseldi

Salı, 26 Mart 2024 10:33:43 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede pelet üretimi bu yılın Ocak ayında yıllık %2,4 artışla 520.732 mt seviyesinde yer aldı. Colima eyaletinde %11,9 artış görülürken Coahuila eyaletinin üretimi %16,8 düşüş gösterdi.

Meksika’daki en büyük üretim yapan bölgeler arasından Colima, toplam üretimin %62,8’ini oluşturdu. Colima bölgesinde Ternium’un işlettiği bir adet maden bulunurken ve ArcelorMittal ve Ternium’un ortak olduğu bir adet maden yer alıyor.

Ocak ayında Colima bölgesindeki Manzanillo şehrinde üretim %6,6 artışla 198.770 mt seviyesinde kaydedilirken Cuauhtémoc şehrinde üretimin %21,3 artışla 128.011 mt seviyesine çıktığı görüldü. Böylece Colima eyaletinin yaptığı toplam üretim %11,9 yükselerek 326.781 mt seviyesinde kaydedildi.

ArcelorMittal’ın işlettiği bir maden bulunan Michoacán bölgesinde ise Ocak ayı üretimi yıllık %4,8 artışla 108.745 mt oldu. Eyalet Meksika’daki toplam üretimin %20,9’unu gerçekleştirdi.

Altos Hornos de México’nun (AHMSA) faaliyet gösterdiği Coahuila eyaletinde pelet üretimi Ocak ayında yıllık %16,8 düşüşle 85.206 mt seviyesinde yer aldı.