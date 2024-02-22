Meksika’nın pelet üretimi Aralık ayında %9,4 düştü

Perşembe, 22 Şubat 2024 10:08:13 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede pelet üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %9,4 düşüşle 532.761 mt seviyesinde yer aldı. AHMSA’nın faaliyet gösterdiği bölgede üretimin %35,1 gerilemesi dikkat çekti.

Meksika’daki en büyük üretim yapan bölgeler arasından Colima, toplam üretimin %69,9’unu oluşturdu. Colima bölgesinde Ternium’un işlettiği bir adet maden bulunurken ve ArcelorMittal ve Ternium’un ortak olduğu bir adet maden yer alıyor.

Aralık ayında Colima bölgesindeki Manzanillo şehrinde üretim %8,1 düşüşle 211.072 mt seviyesinde kaydedilirken Cuauhtémoc şehrinde üretimin %12,5 artışla 150.474 mt seviyesine çıktığı görüldü. Böylece Colima eyaletinin yaptığı toplam üretim %0,5 gerileyerek 361.546 mt seviyesinde kaydedildi.

ArcelorMittal’ın işlettiği bir maden bulunan Michoacán bölgesinde ise Aralık ayı üretimi yıllık %13,7 düşüşle 103.206 mt oldu.

Altos Hornos de México’nun (AHMSA) faaliyet gösterdiği Coahuila eyaletinde pelet üretimi Aralık ayında yıllık %35,1 düşüşle 68.009 mt seviyesinde yer aldı.