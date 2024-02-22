﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika’nın pelet üretimi Aralık ayında %9,4 düştü

Perşembe, 22 Şubat 2024 10:08:13 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede pelet üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %9,4 düşüşle 532.761 mt seviyesinde yer aldı. AHMSA’nın faaliyet gösterdiği bölgede üretimin %35,1 gerilemesi dikkat çekti.

Meksika’daki en büyük üretim yapan bölgeler arasından Colima, toplam üretimin %69,9’unu oluşturdu. Colima bölgesinde Ternium’un işlettiği bir adet maden bulunurken ve ArcelorMittal ve Ternium’un ortak olduğu bir adet maden yer alıyor.

Aralık ayında Colima bölgesindeki Manzanillo şehrinde üretim %8,1 düşüşle 211.072 mt seviyesinde kaydedilirken Cuauhtémoc şehrinde üretimin %12,5 artışla 150.474 mt seviyesine çıktığı görüldü. Böylece Colima eyaletinin yaptığı toplam üretim %0,5 gerileyerek 361.546 mt seviyesinde kaydedildi.

ArcelorMittal’ın işlettiği bir maden bulunan Michoacán bölgesinde ise Aralık ayı üretimi yıllık %13,7 düşüşle 103.206 mt oldu.

Altos Hornos de México’nun (AHMSA) faaliyet gösterdiği Coahuila eyaletinde pelet üretimi Aralık ayında yıllık %35,1 düşüşle 68.009 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Pelet Hammaddeler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Metinvest’in pik demir ve ham çelik üretimi 2023 yılında azaldı

21 Şub | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düşüş kaydetti

21 Şub | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları durgun piyasa koşullarında yatay seyretti

16 Şub | Hurda ve Hammadde

Hint KIOCL üçüncü çeyrekte net kâra döndü

14 Şub | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları alıcıların tatil öncesinde piyasadan çekilmesiyle gevşedi

09 Şub | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları bir miktar gevşedi

07 Şub | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ocak döneminde %11 arttı

06 Şub | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yeniden sertçe düştü

05 Şub | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları yatay, yeni bağlantı duyulmadı

02 Şub | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sertçe düştü

01 Şub | Hurda ve Hammadde